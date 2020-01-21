Министерство сообщения сформирует рабочую группу для социальной защиты уволенных сотрудников LDz

Министр сообщения Талис Линкайтс поручил сформировать в министерстве рабочую группу по решению социальных вопросов в связи с увольнением работников ГАО Latvijas dzelzcels (LDz), сообщила агентству LETA советник министра по коммуникации Байба Абелниеце.

В рабочую группу войдут представители Минсообщения, LDz, Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения, Министерства благосостояния, Государственного агентства занятости и Государственной железнодорожной технической инспекции.

Рабочая группа будет следить за сокращениями, оценивая обоснованность и прозрачность этого процесса.

Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками, что составляет около 24% всех работников.

На предприятии пояснили, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным — в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.

Сокращение численности работников планируется осуществить в несколько этапов. Процесс сокращения начат с оптимизации числа работающих в администрации предприятия.