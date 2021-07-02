Министерство сообщения: у ЕС нет единого регулирования использования электросамокатов
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В мае Латвия приняла закон, приравнивающий электросамокат к велосипеду, однако в других странах ЕС действуют другие правила, а где-то правила еще только находятся в стадии разработки, напоминает Министерство сообщения.

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В некоторых странах электросамокаты приравнены к велосипедам, где-то для них разработаны отдельные правила, а где-то они полностью запрещены.

В большинстве стран ЕС электросамокаты приравнены к пешеходам и велосипедам: на них можно ездить по тротуарам со скоростью пешеходов и на велодорожках со скоростью велосипедов. Есть страны, где они полностью приравнены к велосипедам.

В большинстве стран электросамокатчики обязаны носить светоотражающие жилеты и каски, а самокат должен быть оборудован фарами, отражателями и тормозом.

В ряде стран существуют ограничения не только по скорости, но и по возрасту, и самокатами нельзя пользоваться детям.

В тех странах, где на электросамокате разрешено ездить по велодорожкам, максимально разрешенная скорость — 20–25 километров в час. Там, где можно ездить по тротуарам, скорость не должна быть больше скорости пешеходов.

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