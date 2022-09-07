Министерство сообщит о дальнейшем финансировании высшего образования

Сегодня Министерство образования и науки (МОН) расскажет о дальнейших планах по финансированию высшего образования в подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и инновациям.

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На встречу приглашены представители вузов, Совета по высшему образованию, Совета ректоров, Латвийского объединения студентов, Латвийского профсоюза работников образования и науки и других организаций.

Уже сообщалось, что Министерство образования и науки рассматривает вариант отказа от бюджетных и платных учебных мест в вузах. Вместо этого большинство студентов сначала будут покрывать часть платы за учебу, а постепенно, в течение семи-десяти лет, должен произойти переход на полностью финансируемое государством высшее образование.