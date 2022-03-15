Министерство внутренних дел: 16 марта запланировано повышенное внимание к информационному пространству

В связи с 16 мартом или Днем памяти легионеров будет повышено внимание к информационному пространству. Об этом во вторник утром заявил на Латвийском радио госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрийс Трофимовс. По его словам, в этот день за общественным порядком будет следить Государственная полиция в сотрудничестве с партнерами.

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"Особо тщательным будет наблюдение за происходящим в информационном пространстве", — заявил представитель министерства. Это предупреждение для тех, чьи действия или высказывания могут повлечь за собой уголовное наказание.

Ответственные службы готовы предотвращать потенциальные провокации, также сообщила министр внутренних дел Мария Голубева. Она не сообщила, имеется ли в распоряжении служб информация о зарубежных провокаторах.

Ранее сообщалось, что обществу "Латвийский антинацистский комитет" не разрешили провести 16 марта старой в Риге сборы против оправдания преступлений Waffen SS.

Из-за того, что в этот же день в старой Риге проходит шествие в память легионеров, "Латвийскому антинацистскому комитету" порекомендовали выбрать другое место для его проведения — например, возле памятника солдатам советской армии в Пардаугаве или у мемориала на Румбуле.