Министерство юстиции извинилось за уголовный процесс против Хелманиса

Министерство юстиции извинилось перед председателем Огрской краевой думы Эгилсом Хелманисом за уголовный процесс, по которому он обвинялся в вымогательстве.

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Напомним, что Хелманис (VL-TB/LNNK) и бывший владелец Ogres televīzija Артурс Робежниекс являлись фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Прокуратура полагала, что в апреле 2009 года они под предлогом приближающихся в том же году муниципальных выборов незаконно требовали деньги у некоего депутата Огрской краевой думы.

Дело прошло несколько судебных инстанций. В ноябре 2020 года Рижский окружной суд оправдал обвиняемых, но 11 января 2021 года была подана кассационная жалоба. А в марте 2021 года оправдательный приговор вступил в силу по решению Верховного суда.