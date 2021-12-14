Министерство юстиции извинилось за уголовный процесс против Хелманиса
Foto: DELFI

Министерство юстиции извинилось перед председателем Огрской краевой думы Эгилсом Хелманисом за уголовный процесс, по которому он обвинялся в вымогательстве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что Хелманис (VL-TB/LNNK) и бывший владелец Ogres televīzija Артурс Робежниекс являлись фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Прокуратура полагала, что в апреле 2009 года они под предлогом приближающихся в том же году муниципальных выборов незаконно требовали деньги у некоего депутата Огрской краевой думы.

Дело прошло несколько судебных инстанций. В ноябре 2020 года Рижский окружной суд оправдал обвиняемых, но 11 января 2021 года была подана кассационная жалоба. А в марте 2021 года оправдательный приговор вступил в силу по решению Верховного суда.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (2) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим