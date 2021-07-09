Министерство здравоохранения выступает за запрет на продажу алкоголя после 20:00

Министерство здравоохранения призывает запретить продажу алкоголя после 20:00, чтобы снизить потребление алкоголя в стране среди населения, сообщает в пятницу Латвийское телевидение.

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В настоящее время алкогольные напитки можно продавать с 8:00 до 22:00. В другое время алкоголь разрешено продавать только в тех местах, где напитки можно пить на месте, например, в барах и кафе. Министерство здравоохранения хочет выступить за более жесткие ограничения по времени, которые подразумевают свободную продажу алкоголя с 10 до 20 часов.

Необходимость введения новых ограничений министерство обосновывает высоким потреблением алкоголя в Латвии.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в свою очередь, отметил, что Латвия — одна из немногих стран Европы, где потребление алкоголя увеличилось за последние десять лет. Хотя за последние два года произошло небольшое снижение, потребление алкоголя все еще остается высоким.

Данные Организации экономического сотрудничества и развития показывают, что Латвия лидирует по количеству потребляемого алкоголя среди всех стран, входящих в организацию. SPKC подчеркнул, что это создает серьезные риски для здоровья людей.

Помимо более жестких ограничений по времени, министерство также предлагает другие изменения, которые предполагают запрет на рекламу цен и скидок на алкоголь и запрет на включение алкогольных напитков в число таких акций, как "два по цене одного".

Кроме того, министерство хочет выступить за запрет на употребление алкоголя возле игровых автоматов, а также за размещение предупреждений в местах продажи алкоголя о том, что употребление спиртных напитков оказывает негативное влияние на здоровье и лица, не достигшие совершеннолетия, не могут их покупать.

В настоящее время Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект поправок к соответствующему закону. После этого поправки должны будут рассмотреть правительство и Сейм Латвии.