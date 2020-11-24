Министерство земледелия призывает закупать для школьных сухпайков латвийские продукты

Министерство земледелия призывает жителей Латвии, а также государственные и муниципальные учреждения и компании покупать продукты местного производства, в том числе для общественного питания.

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"Пандемия Covid-19 затронула широкий круг жителей Латвии, в том числе крестьян, производителей пищевых продуктов и предпринимателей. В это сложное время очень важно держаться вместе и поддерживать друг друга", — подчеркивает министр земледелия Каспар Герхардс.

По его мнению, продуктовые пакеты для школьников тоже должны содержать товары латвийского производства, а импортное молоко — пример нежелания протянуть руку помощи местным крестьянам и обеспечить детей качественной едой местного производства.

Министерство призывает самоуправления следить за тем, чтобы в сфере общественного питания использовались критерии "зеленой публичной закупки" (Green public procurement), которые обеспечивают преимущества тем товарам, которые произведены поблизости, обладают высоким качеством, произведены экологично и приносят доход региональным производителям и самоуправлениям.