Министр: AstraZeneca в настоящее время используется только для повторной вакцинации

Из-за неопределенности с поставками вакцина AstraZeneca в настоящее время используется только для повторной вакцинации, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр отметил, что в отношении поставок вакцины AstraZeneca по-прежнему существует большая неопределенность. Известно, что в Латвию должна прийти еще одна поставка — 12 тысяч доз вакцины, но дальнейшее — под вопросом.

"По этим причинам мы сейчас воздерживаемся от использования AstraZeneca для первых доз. В настоящее время AstraZeneca используется только для ревакцинации — в качестве вторых доз для людей, которые получали ее ранее", — пояснил Павлютс.

Министр отметил, что из-за неопределенности с поставками и того факта, что судебные разбирательства по AstraZeneca проходят на уровне ЕС, никаких дополнительных заказов этой вакцины в настоящее время не планируется.

Однако Латвия рассчитывает получить поставки вакцины, запланированные на этот год.

Ожидалось, что вакцина AstraZeneca станет основной вакциной от Covid-19, используемой в Европейском союзе (ЕС), потому что она дешевая и простая в использовании. Однако этим планам не суждено было сбыться, поскольку компания не смогла вовремя выполнить свои обязательства по поставкам вакцины. Кроме того, есть опасения, что вакцина AstraZeneca в очень редких случаях может вызвать образование тромбов, поэтому многие страны прекратили или ограничили ее использование.

За несоблюдение обязательств ЕС подал на компанию AstraZeneca в суд.

Для использования в ЕС также были одобрены вакцины Moderna, Pfizer/ BioNTech и Johnson&Johnson.