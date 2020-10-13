Министр благосостояния категорически не согласна с оценкой омбудсмена центров соцухода

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) считает, что оценка омбудсмена Юриса Янсонса центров социального ухода не объективна и она с ней категорически не согласна, передает LETA.

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Политик уверена, что высказывания омбудсмена оскорбляют работников центров соцухода. Ранее Бюро омбудсмена заявило, что вопреки приведению в порядок инфраструктуры центров социального ухода, им все равно поступают жалобы и сотрудники бюро констатируют в этих учреждениях нарушения прав человека, в том числе права на уважительное отношение. В свою очередь, у работников центров соцухода нет навыков, необходимых, чтобы подготовить клиентов к самостоятельной жизни в обществе.

Петравича подчеркнула, что за последние два года в центры соцухода были вложены 4,5 млн евро для улучшения энергоэффективности и до конца 2022 года будут вложены еще 5,8 млн евро. Самоуправления продолжают создавать групповые квартиры, однако в целом деинституционализация "это постепенный и финансово затратный процесс, который потребует еще много времени и средств, к тому же переместить всех клиентов в групповые квартиры невозможно, так как многим необходим высококачественный уход 24 часа в сутки", — заявила министр.

Она считает, чтобы показать омбудсмену правду об отношении персонала центров соцухода к клиентам, необходимо провести очную встречу Янсонса с руководителями всех центров социального ухода. Она призвала работников Бюро омбудсмена хоть один день поработать в центре социального ухода, выражая благодарность работникам центров.

В свою очередь, Бюро омбудсмена считает, что до сих пор процесс деинституционализации был непродуктивным и призывает до 2024 года остановить прием новых клиентов, вместо этого обеспечить им социальные услуги по месту жительства.