Министр благосостояния обещает поднять необлагаемый минимум пенсий до 500 евро

В перечень первоочередных мер Министерства благосостояния входит значительное повышение необлагаемого минимума пенсий. В настоящее время пенсионеры должны платить подоходный налог с населения с суммы, которая больше 330 евро, пишет Neatkarīgā.

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"Пенсионеры вообще не должны платить подоходный налог с населения, но это было бы в идеальном мире", — говорит министр благосостояния Гатис Эглитис, который полон решимости убедить партнеров по коалиции в том, что необлагаемый минимум для пенсий должен быть 500 евро уже в следующем году.

Старший эксперт департамента социального страхования Министерства благосостояния Кристине Зирните рассказала журналистам издания "Neatkarīgā", что это предложение коснется 129 100 латвийских получателей пенсий (пенсии получают не только пожилые люди, но и люди с ограниченными возможностями).

Данные Министерства благосостояния показывают, что фискальные последствия этого предложения в 2022 году и далее будут составлять 29 миллионов евро в год. Учитывая связь между предложением и налоговой системой и его значительные финансовые последствия для бюджета, ожидается, что переговоры о поддержке этого приоритета другими политиками, в частности, министром, финансов, будут "горячими". Гатис Эглитис признает, что в настоящее время никаких переговоров по этому вопросу не ведется.

Как и другие отраслевые министерства, Министерство благосостояния представило свои предложения в Министерство финансов и с нетерпением ожидает августа, когда будут известны рамки бюджета на следующий год и дополнительное доступное финансирование для реализации приоритетов, после чего будут проведены переговоры.