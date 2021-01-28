Министр благосостояния перестанет совмещать две должности
Foto: LETA

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) приняла решение сложить мандат депутата Сейма на срок, пока она занимает министерский пост.

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Заявление о сложении мандата Петравича направила в президиум Сейма.

Петравича оставалась единственным министром действующего правительство, который уже два года совмещал должности министра и депутата, что разрешено по закону. Давление о необходимости отказаться от одной из должностей выросло в последнее время, поскольку политики и представители общественности высказывали недовольство работой Петравичи из-за активного распространения Covid-19 в центрах социального ухода.

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