Министр благосостояния поддержал индексацию родительских пособий

Министр благосостояния Гатис Эглитис поддерживает индексацию родительских пособий. Об этом министр заявил агентству ЛЕТА.

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По его словам, индексация пособия гарантирует, что стоимость доходов не упадет, как это происходит при индексации пенсий, которая помогает пожилым людям сохранить свою покупательную способность.

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 000 подписей за индексацию родительского пособия. Этого достаточно для внесения инициативы на рассмотрение в Сейм.

Как заявила автор инициативы Сигния Межите, ее цель - поддержать семьи, в которых один из родителей в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, в условиях рекордно высокой инфляции.