Министр благосостояния: сделав второй пенсионный уровень необязательным, можно снизить затраты на рабочую силу

Министр благосостояния Гатис Эглитис (НКП) сообщил, что одним из направлений дискуссий о втором пенсионном уровне может быть снижение обязательности взносов, таким образом, снизив затраты на рабочую силу, передает LSM.

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Министр в эфире LTV сообщил, что сказанное им о перераспределении взносов второго пенсионного уровня в пользу первого пенсионного уровня было вырвано из контекста. Он отметил, что решение ещё не принято, как и не было дискуссий на эту тему в коалиции.

Эглитис сообщил, что эксперты Министерства благосостояния собираются изучить опыт Эстонии, чтобы предложить потенциальные направления.

Одним из направлений может стать снижение элемента обязательности взносов во второй пенсионный уровень. Сейчас взнос составляет 6% от брутто-зарплаты.

“Возможно, этот эффект можно использовать, чтобы снизить затраты на рабочую силу и социальные взносы”, - сообщил министр.

Политик подчеркнул, что уже накопленный пенсионный капитал в размере 5,5 миллиарда евро в безопасности и ведомство не собирается перераспределять уже накопленные деньги.

Как сообщает rus.err.ee, в Эстонии с этого года второй пенсионный уровень стал добровольным, а люди могут снять накопленные деньги, уплатив налог в размере 20%. В свою очередь, первая пенсионная ступень состоит из фиксированной для всех жителей базы, надбавки за стаж в размере 7,10 евро за год и размера уплаченного социального налога с 1999 года.

Ранее Банк Латвии предупреждал, что со временем разрыв между уровнем доходов до выхода на пенсию и после будет всё больше. В оптимистичном сценарии первый и второй пенсионный уровень в 2080 году могут покрыть до 40% от средней зарплаты жителя, а в базовом сценарии их сумма составляет от 19% до 23% зарплаты.