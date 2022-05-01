Министр благосостояния в прошлом году заработал 60 562 евро

Министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные") в прошлом году заработал 60 562 евро, что на 43% больше, чем в 2020 году, следует из его декларации доходов государственного должностного лица.

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Он занял пост министра в июне 2021 года, таким образом, как депутат Сейма получил 18 039 евро, а как министр - 42 523 евро. Политику также были выплачены пособия на общую сумму 3111 евро.

В конце прошлого года сбережения министра в ООО AJ Latvija достигли 43 237 евро. Год назад его сбережения в этом учреждении составляли 21 925 евро.

Эглитис владеет автомобилем Lexus Rx450h 2010 года выпуска, ему также частично принадлежат земля и здания в Энгурской волости.

Кроме того в прошлом году министр продал участок земли в Вентспилсе за 4000 евро.