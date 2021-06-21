Министр: Большая эстрада должна быть открыта для всех и всё время

Большая эстрада в Межапарке должна быть открыта для всех и всегда, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце (НКП), ознакомившись со сданными в эксплуатацию строительными работами, передает LETA.

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Министр отметила, что у многих жителей Латвии, в том числе у неё, первые воспоминания об эстраде связаны с закрытыми воротами комплекса. Муйжниеце считает, что на эстраде надо создать открытое культурное пространство, так как только так детям можно дать представление о культуре. Поэтому она поприветствовала создание постоянной экспозиции в помещениях эстрады.

Мэр Риги Мартиньш Стакис (Прогрессивные/За!) указал, что руководитель “Северорижского культурного объединения” Лиене Кубилюс разработала концепцию того, какие мероприятия и события будут происходить на эстраде. Мэр отметил, что Кубилюс уже себя доказала, работая над дворцом культуры “Зиемельблазма” и дворцом культуры VEF.

Стакис выразил сожаление по поводу того, что этим летом на эстраде не состоятся большие мероприятия из-за Covid-19. Это время будет использовано, чтобы тщательно подготовиться к следующему сезону мероприятий.