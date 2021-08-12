Министр: часть дорог может быть передана в ведение самоуправлений

В ходе рассмотрения государственного плана улучшения региональной дорожной сети до 2027 года анализируется управление всеми региональными и местными дорогами и рассматривается возможность пересмотреть принадлежность отдельных участков дорог, сообщил Латвийскому союзу самоуправлений (ЛСС) министр сообщения Талис Линкайтс.

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Как сообщила представитель ЛСС Элла Петермане, на заседании комитета по народному хозяйству ЛСС Линкайтс сказал, что об этом нужно будет договориться с самоуправлениями каждого региона.

Предложение Министерства сообщения предусматривает передачу дорог местным самоуправлениям вместе с расходами на содержание в размере 1560 евро за километр. Эта дотация будет выделена на пять лет.

Затем данное финансирование будет включено в формулу для расчета целевой дотации, и самоуправления получат право использовать его для всей своей дорожной сети.

В ЛСС заявили, что в дальнейшем важно не сокращать дополнительную дотацию самоуправлениям на содержание местных дорог и думать о ее увеличении в будущем.

Основной проблемой самоуправлений являются дороги местного значения, большинство из которых находится в плохом состоянии, и до сих пор средств государственного бюджета было недостаточно для их содержания.

"Чтобы уменьшить региональные различия, необходимо развивать местную дорожную сеть. Один из наиболее важных вопросов для самоуправлений - это целевые дотации на содержание дорог, и при планировании своих бюджетов самоуправления органы власти хотят видеть общую ситуацию в контексте государственного бюджета", - сказал председатель ЛСС Гинтс Каминскис.