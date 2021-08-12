Министр: часть дорог может быть передана в ведение самоуправлений
Foto: DELFI

В ходе рассмотрения государственного плана улучшения региональной дорожной сети до 2027 года анализируется управление всеми региональными и местными дорогами и рассматривается возможность пересмотреть принадлежность отдельных участков дорог, сообщил Латвийскому союзу самоуправлений (ЛСС) министр сообщения Талис Линкайтс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила представитель ЛСС Элла Петермане, на заседании комитета по народному хозяйству ЛСС Линкайтс сказал, что об этом нужно будет договориться с самоуправлениями каждого региона.

Предложение Министерства сообщения предусматривает передачу дорог местным самоуправлениям вместе с расходами на содержание в размере 1560 евро за километр. Эта дотация будет выделена на пять лет.

Затем данное финансирование будет включено в формулу для расчета целевой дотации, и самоуправления получат право использовать его для всей своей дорожной сети.

В ЛСС заявили, что в дальнейшем важно не сокращать дополнительную дотацию самоуправлениям на содержание местных дорог и думать о ее увеличении в будущем.

Основной проблемой самоуправлений являются дороги местного значения, большинство из которых находится в плохом состоянии, и до сих пор средств государственного бюджета было недостаточно для их содержания.

"Чтобы уменьшить региональные различия, необходимо развивать местную дорожную сеть. Один из наиболее важных вопросов для самоуправлений - это целевые дотации на содержание дорог, и при планировании своих бюджетов самоуправления органы власти хотят видеть общую ситуацию в контексте государственного бюджета", - сказал председатель ЛСС Гинтс Каминскис.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Талис Линкайтс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом