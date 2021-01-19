Министр: часть ограничений можем пересмотреть, но передвижение и контактирование людей не должны увеличиться

Возможности постепенного смягчения ограничений из-за Covid-19 появятся, если двухнедельная кумулятивная заболеваемость вирусом снизится с нынешних 689 случаев примерно до 200 случаев на 100 000 населения, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"В настоящее время мы не можем позволить себе смягчать меры безопасности и ограничения, но можем дать людям четкий сигнал о том, при каких показателях их повседневная жизнь станет более похожей на прежнюю", — сказал министр.

В зависимости от эпидемиологической ситуации страны входят в четыре категории, от которых зависят ограничения. В настоящее время Латвия входит в первую, красную категорию, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость в стране составляет 689 случаев на 100 тыс. населения, тогда как в среднем в ЕС этот показатель составляет 425 случаев.

В то же время Минздрав не исключает, что правительство может внести отдельные уточнения в действующие ограничения при условии, что они не увеличат возможности передвижения и контактирования людей и, как следствие, заболеваемость.

Как сообщалось, правительство сегодня постановило, что введенные с целью сдерживания распространения Covid-19 ограничения будут действовать до 7 февраля.