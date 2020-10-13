Министр: для начала 7-12-е классы могут быть переведены на удаленное обучение на неделю

После осенних каникул 7-12-е классы могут быть переведены на удаленное обучение на неделю, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (KND) министр образования и науки Илга Шуплинска.

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"А затем будем наблюдать за ситуацией, смотреть на данные и принимать дальнейшие решения", — сказала министр.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков в передаче отметил, что уже одна неделя каникул поможет разделить детей и предотвратить локальную передачу вируса, а с еще одной неделей удаленной учебы в старших классах это будет один инкубационный период. "Болезнь, по крайней мере в школах, мы сможем на некоторое время приостановить и продолжать процесс обучения на месте", — сказал эпидемиолог.

Шуплинска сообщила, что сегодня может быть также принято решение об ограничениях на спортивные соревнования для детей и молодежи с 16 октября до 6 ноября. Это не коснется профессионального спорта и международных соревнований. Ограничения на индивидуальные тренировки и спортивные занятия на улице вводить пока не планируется.

Также планируется, что после каникул индивидуально или удаленно будут проходить занятия по интересам, на которые собираются дети из разных школ. Ограничений не будет для кружков в рамках одной школы, если будет устранено пересечение потоков школьников.

Сегодня состоится заседание совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса и дальнейшие меры по его ограничению.