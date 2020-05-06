Министр: для поездок в общественном транспорте не нужны медицинские маски, можно обойтись и самодельными

Количество пассажиров в общественном транспорте начало расти, сообщил журналистам в среду министр сообщения Талиc Линкайтс. Количество пассажиров растет в поездах, автобусах, общественном транспорте Риги. При этом правительство намерено, пока это все еще возможно, обеспечивать, чтобы общественный транспорт не был переполнен и соблюдалась двухметровая дистанция.

Однако, как указал министр, рано или поздно соблюдать двухметровую дистанцию пассажирам станет нереальным. "Мы реалисты и понимаем, что в какой-то момент больше не сможем пустить дополнительные единицы общественного транспорта, и тогда скопление людей увеличится", — сказал Линкайтс.

Минсообщения консультировалось с Министерством здравоохранения, и Минздрав указал, что для защиты пассажиров в общественном транспорте людям следовало бы надевать маски. Речь идет не о медицинских, а о простых тканевых масках, которые можно сшить самостоятельно.

Вопрос о масках будет еще обсуждаться правительством, но ясно, что те или иные ограничительные меры будут вводиться, сказал министр.

Как сообщалось, уже с 27 марта пассажирским перевозчикам, организаторам перевозок и пассажирам необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Перевозчики должны по возможности ограничивать число пассажиров, например, продавая не более 50% билетов на рейсы. Также перевозчики должны обеспечивать дистанцирование водителя от пассажиров и усиленную дезинфекцию салона.

В свою очередь пассажиры должны использовать общественный транспорт только при крайней необходимости.