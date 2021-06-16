Министр Эглитис хочет часть взносов второго пенсионного уровня перенаправить на выплату нынешних пенсий

Министр благосостояния Гатис Эглитис (НКП) высказал идею перенаправить часть выплат второго пенсионного уровня в пользу первого пенсионного уровня, то есть пенсий, которые выплачиваются уже сейччас. Партнеры по коалиции готовы обсудить снижение взносов второго пенсионного уровня, сообщает LSM.

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На данный момент латвийская пенсионная система состоит из трех категорий взносов: первый пенсионный уровень, из которого выплачивает пенсии государство, гарантированный всем пенсионерам, второй пенсионный уровень — накопительный, зависит от личных социальных взносов каждого жителя, и третий пенсионный уровень — добровольный. Во второй пенсионный уровень идут 6% от брутто-зарплаты.

Эглитис в эфире передачи LTV "Viens pret vienu" сообщил, что можно было бы снизить взнос второго пенсионного уровня, а разницу перенаправить на выплату нынешних пенсий.

"Это могло бы быть краткосрочным решением, а не долгосрочным мероприятием. Это можно предложить в рамках бюджета 2022 года", — сказал политик.

Министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) указал, что можно говорить о снижении взносов во второй пенсионный уровень, но не о перенаправлении уже внесенных средств. "Во втором пенсионном уровне каждый цент имеет имя, фамилию и персональный код. Это нельзя просто так взять и перенести", — указал политик. К тому же перераспределение будет сложно администрировать.

"Как сейчас отнимут часть и кому отдадут? Пенсионеру с пенсией в 5000 евро или в 100 евро? Теоретически сказать можно, но думая о процедуре, это практически невозможно", — заявил Рейрс, который в прошлом также был министром благосостояния.

В Сейме предложение Эглитиса еще не видели, но депутаты готовы обсудить изменения, указал депутат фракции "Развитие/За!" Илмарс Дуритис.

В свою очередь, инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис указал, что министр благосостояния предлагает решать "краткосрочные проблемы за счет долгосрочных проблем". Он считает этот план недальновидным, так как даст работникам сигнал, что на старость надо копить самим, ведь на пенсию нельзя рассчитывать.