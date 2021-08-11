Министр экономики: может быть рассмотрено предложение ввести временно сниженный НДС в ряде отраслей

Во время переговоров о госбюджета Латвии на 2022 год может быть рассмотрено предложение о временном применении пониженной ставки НДС в отдельных отраслях, заявил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

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Министр пояснил, что речь может идти о трех отраслях, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 и до сих пор невосстановившихся — услугах размещения (гостиничный бизнес), общепите и помещениях для занятий спортом. В этих отраслях Министерство экономики предлагает ввести пониженную ставку НДС в 5%.

"Это предложение подано в правительство, однако пока в коалиции не поддержано. Мы актуализируем это предложение, когда начнутся переговоры о бюджете следующего года. Целый ряд государств это уже сделали, такая поддержка необходима, чтобы отрасли смогли восстановиться", — сказал Витенбергс.

Он добавил, что применение временно пониженной ставки НДС стало бы хорошим сигналом для предпринимателей, которые хотят быть конкурентоспособными как минимум в масштабе Латвии.