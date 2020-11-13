Министр экономики призывает на выходных не открывать магазины мебели и стройматериалов

Министр экономики Янис Витенбергс выступил с призывом на выходных не открывать магазины мебели и стройматериалов, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

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Несмотря на то, что постановление правительства об объявлении чрезвычайного положения не запрещает работу магазинов мебели и стройматериалов на выходных, министр экономики призвал эти магазины на выходных не работать.

"Мы получили информацию о легкомысленном отношении коммерсантов к действующим ограничениям в отношении работы торговых центров. Хозяйственные товары мы в настоящее время воспринимаем как одну из основных потребностей жителей, однако магазины мебели и стройматериалов я призываю на выходных не работать", - сказал Витенбергс.

Министр подчеркнул, что это не тот случай, когда нужно искать способы обойти ограничения. "Пожалуйста, проявите понимание. Давайте будем социально ответственными и солидарными. Жители нашей страны и их здоровье являются приоритетом. Я не хочу, чтобы пришлось принимать еще более строгие и более ограничивающие коммерческую деятельность меры", - обратился министр к торговцам.