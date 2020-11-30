Министр экономики призывает ограничить посещаемость магазинов, но разрешить им работать по выходным

Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) призывает разрешить торговым центрам работать по выходным, но ограничить допустимое количество посетителей в них. Он считает, что это поможет достичь лучшего эффекта по распределению потока клиентов, сообщили Delfi в Министерстве экономики.

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Ведомство предлагает пересмотреть мероприятия эпидемиологической безопасности и установить, что, например, на одного человека в торговом центре вместо нынешних 10 квадратных метров должны приходиться 15 квадратных метров.

“Пересмотрев и установив меньшее максимально допустимое число посетителей в торговых местах, одновременно позволяя работать всем магазинам в торговых центрах по выходным и праздникам, мы добьемся лучшего эффекта распределения потока клиентов и соблюдения дистанции, а также снизим риски распространения Covid-19. От такого решения не пострадают коммерсанты, которые смогут продолжить свою работу без временных ограничений”, - указал Витенбергс.

Рекомендация министерства основана на исследовании Латвийского университета, согласно которому ограничения работы торговых центров 6 ноября достигли обратного эффекта - посетители стали концентрироваться в других торговых местах за пределами центров.

Министр экономики призвал жителей ответственно соблюдать меры предосторожности и в магазины отправляться только за обдуманными покупками, а также соблюдать дистанцию и носить маски.