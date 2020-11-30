Министр экономики призывает ограничить посещаемость магазинов, но разрешить им работать по выходным
Foto: DELFI

Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) призывает разрешить торговым центрам работать по выходным, но ограничить допустимое количество посетителей в них. Он считает, что это поможет достичь лучшего эффекта по распределению потока клиентов, сообщили Delfi в Министерстве экономики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ведомство предлагает пересмотреть мероприятия эпидемиологической безопасности и установить, что, например, на одного человека в торговом центре вместо нынешних 10 квадратных метров должны приходиться 15 квадратных метров.

“Пересмотрев и установив меньшее максимально допустимое число посетителей в торговых местах, одновременно позволяя работать всем магазинам в торговых центрах по выходным и праздникам, мы добьемся лучшего эффекта распределения потока клиентов и соблюдения дистанции, а также снизим риски распространения Covid-19. От такого решения не пострадают коммерсанты, которые смогут продолжить свою работу без временных ограничений”, - указал Витенбергс.

Рекомендация министерства основана на исследовании Латвийского университета, согласно которому ограничения работы торговых центров 6 ноября достигли обратного эффекта - посетители стали концентрироваться в других торговых местах за пределами центров.

Министр экономики призвал жителей ответственно соблюдать меры предосторожности и в магазины отправляться только за обдуманными покупками, а также соблюдать дистанцию и носить маски.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KPV LV Коронавирус Янис Витенбергс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений