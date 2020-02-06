Министр экономики Ральф Немиро: Борданс нас оскверняет, защищает друга и хочет полицейское государство!

Министр экономики Ральф Немиро высказал свою позицию по предложению министра юстиции Яниса Борданса отправить его в отставку. Заявление прозвучало в передаче "Действующие лица" на LR-4, в ответ на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Не хочу опускаться до уровня Борданса! — сказал Немиро. — Он хочет также отстранить и министра внутренних дел. Возможно, сделать это государство полицейским. Думаю, что в этом случае интерес у Консервативной партии, а точнее, лично Борданса, очень простой — перенять МВД. Он оскверняет нас и защищает своего друга и бывшего коллегу Эрика Эглитиса, с которым он работал в Microsoft. Это его личные интересы".

Немиро сообщил, что не намерен оправдываться Бордансу: "Пусть он занимается своими непосредственными обязанностями — вопросами министерства юстиции. Там много чего надо сделать — пусть это и рассматривают в кабинете министров. Мне не о чем с ним спорить".

Также министр экономики прокомментировал разногласия в своей партии KPV.LV: "Да, разногласия в партии не способствуют работе. Кайминьш уже не наш. Он бросил все дела и убежал. Куда? Увидим. Пусть ему все удается. Наша фракция в парламенте стабильна — это десять депутатов, которые работают и в комиссиях. Мы с ними в ежедневных рабочих отношениях. То, что происходит в правительстве… У нас есть один министр, который, может, возомнил себя уже премьер-министром. Я не обращаю на это особого внимания".

Сегодня министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) призвал премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") освободить от должности своего партнера по коалиции Ральфа Немиро (KPV LV), сообщил секретарь бюро Борданса Андрис Витенбургс. Борданс считает, что происходящее в Минэкономики говорит о том, что министр Немиро вместо того, чтобы дать задание ликвидировать КОЗ, тратит все деньги на то, чтобы поставить "своих" людей на нужные позиции в Latvenergo, причем это люди с сомнительной репутацией.

Вчера Ральф Немиро на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии отстранил от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса. Сам Эглитис считает, что отстранение связано с его нежеланием назначать в совет АО Latvenergo советника министра Павла Ребенокса.