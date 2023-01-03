Министр экономики: тарифы на электроэнергию вырастут вполовину меньше, чем думали раньше

Рост тарифов на электроэнергию будет вполовину меньше, чем планировалось, заявила министр экономики Илзе Индриксоне в передаче Ziņu top на TV24. Так она прокомментировала опубликованный Sadales tīkls в конце прошлого года проект тарифов, вызвавший непонимание жителей.

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По ее словам, рост будет примерно в два раза меньше, чем казалось вначале, в том числе благодаря отмене компонента обязательной закупки.

"Не будет такого сказочного роста, как говорилось вначале", — отметила она.

По словам министра, уже само предприятие Sadales tīkls признало, что опубликовало проект, чтобы посмотреть реакцию. По ее мнению, это было сделано зря. "Это было довольно провокационно. По-моему, они не понимают, что это напугает не только производителей, но и всех жителей", — отметила Индриксоне.

Министр подчеркнула, что ни один из производителей возобновляемой энергии, который собирался ее производить, тоже не будет обижен.