Министр экономики: туристическая отрасль в Латвии "рухнула" на 90%

Если две недели назад туристическая отрасль в Латвии сообщала о падении оборота на 30%, то за последние дни падение достигло отметки в 90%. Такое заявление в эфире Латвийского радио сделал министр экономики Ральф Немиро, ссылаясь на свои разговоры с представителями сферы туризма.

Немиро подчеркнул, что доходы от туризма составляют 4% внешнего валового продукта Латвии. Учитывая, что эта сфера практически парализована, Минэкономики совместно с Минфином работают над предложениями для правительства, которые помогут хотя бы частично компенсировать последствия коронавируса.

Министерство иностранных дел дополнило список стран, в которые лучше не ехать без особой необходимости из-за распространения коронавируса COVID-19. Теперь в этом списке 21 страна. Это США, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Египет, Франция, Греция, Ирак, Исландия, Канада, Кувейт, Великобритания, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Таиланд, Германия, Швеция.

Ранее МИД призывал не посещать без особой необходимости Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.