Министр экономики ушел в самоизоляцию после контакта с больным Covid-19

Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) ушел в самоизоляцию после того, как узнал, что контактировал с человеком, у которого подтверждено заболевание Covid-19. Об этом министр сообщил в Twitter.

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Министр указал, что получил сообщение о том, что в среду, 11 ноября контактировал с заболевшим человеком. "Жду от Центра профилактики и контроля заболеваний указаний о дальнейших действиях", - написал Витенбергс.

Он также сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжит выполнять обязанности министра экономики дистанционно.