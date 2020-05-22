Министр финансов: Государство впервые помогает во время кризиса

"Меня спросили на одном заседании: "А почему нельзя, как в Германии — приняли и платят?". А мы так и сделали сперва. А у нас, оказывает, еще девять других режимов, которые минимизируют налоги. И мы эти два месяца подстраивали систему пособий к девяти разным режимам", — так поддержку на период кризиса, вызванного Covid-19, в эфире программы "Точки над i" LTV7 прокомментировал министр финансов Янис Рейрс.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

"Мы сперва хотели сделать это простой системой, но получилось, что очень много людей выпадает из этой "сетки". И поэтому каждую неделю мы делали изменения в положениях выплаты пособий, чтобы люди туда попадали. И сейчас мы поняли, что около 4 тысяч человек проходят сквозь все "сетки", то есть они работали, а за них вообще ничего не платили, и у них минимальная выплата", — сказал Рейрс, подчеркнув, что государство делит не свои деньги, а деньги налогоплательщиков.

Рейрс отметил, что по данным СГД, предприятия меньше подают заявки на пособия по простою для сотрудников. То есть бизнес постепенно оживает — а с биржи труда эти люди могли и не вернуться.

"Первый раз за все существование государства — не только за 30 лет, мы смотрели и довоенное время — оно дает помощь… Почему? Решили, что мы можем не соблюдать бюджетный дефицит, потому что этот кризис не вызван структурными проблемами в управлении государством, как это было в 2008 году — было много госслужащих, в бизнесе перегрев, недвижимость и так далее", — отметил министр.

Говоря о микропредприятиях, министр указал, что работающие в обычном налоговом режиме платят в четыре раза больше налогов, чем микропредприятия, но им все равно надо помогать. "Я думаю, что люди, которые платят налоги, согласны, что ситуация кризисная, нужно что-то платить, но не на таком же уровне. И мне нужно найти баланс", — заявил Рейрс.

Министр отметил — неизвестно когда именно отменят режим чрезвычайной ситуации. В данный момент идет работа над законопроектами, позволяющими при завершении ЧС не оставить людей без поддержки.

Кроме того, Минфин работает над системой субсидированных рабочих мест, а также программой перепрофилирования персонала.