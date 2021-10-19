Министр финансов: месяц "домоседства" может обойтись в 200 млн евро

Месяц "домоседства" может обойтись в 200 млн евро, заявил на заседании комиссии Сейма министр финансов Янис Рейрс.

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"Как политик, я не могу ответить про точные цифры, но вопрос нужно рассматривать более широко, учитывая то, что происходит в стране и в больницах. Согласно отчету экспертов в области здравоохранения, переполненные больницы обойдутся нам в 250-300 млн евро, не говоря уже о человеческих жертвах и о том, что многим будет отказано в доступе к услугам, не связанным с Covid-19", — сказал Рейрс.

Очень важно, насколько удачным у предпринимателей было начало октября и какой будет вторая половина ноября. По словам министра, "домоседство" приходится как раз на две последние недели одного месяца и две первые — другого, так что ситуация может выровняться.

"Мы также обращаем внимание на то, чтобы не оказывать маловажную поддержку. Это сократит расходы по сравнению с первыми тремя месяцами этого года", — добавил Рейрс.

Средства для выхода из кризиса здравоохранения уже включены в новый бюджет, добавил министр.