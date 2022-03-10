Министр финансов не поддерживает уменьшение налогов на топливо
Foto: DELFI

Министр финансов Янис Рейрс не поддерживает замедление роста цен на топливо за счет снижения налогов, сообщила агентству LETA советник Рейрса по связям с общественностью Мудрите Грундуле.

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По мнению Рейрса, народ Латвии должен проявлять солидарность с Украиной, где каждый день убивают людей, а также вкладывать средства в безопасность и оборону своей страны.

"Война стоит человеческих жизней в Украине, она будет стоить нам денег в Латвии и доставит много неудобств жителям Латвии и всей Европы. Рост цен на топливо по сравнению с человеческими жизнями и безопасностью — относительно малое неудобство", — говорит Рейрс.

Он призывает к пониманию того, что государство не сможет возместить все расходы. Министр считает, что привычки населения изменятся и "люди будут рассматривать более экологичные способы передвижения".

Сейм решил не включать в повестку дня заседания в четверг два законопроекта, в которых депутаты фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) вместе со своими коллегами по оппозиции призывают снизить акцизный налог на топливо.

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