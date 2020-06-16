Министр финансов: падение налоговых сборов в казну может оказаться меньше, чем мы думали
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Невыполнение бюджетных поступлений в этом году может оказаться меньше, чем прогнозировалось ранее, заявил во вторник в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр финансов Янис Рейрс.

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В условиях высокой неопределенности невыполнение поступлений может составить от миллиарда до 1,5 мдрд евро, добавил он.

За пять месяцев недополученные поступления составили почти 300 млн евро, и это меньше, чем прогнозировалось.

"Это лучше, чем мы планировали, но есть инерция", — сказал Рейрс, добавив, что основания есть и для оптимизма.

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LETA

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