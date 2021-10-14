Министр финансов передал законопроект о госбюджете на 2022 год в Сейм в новом портфеле

Министр финансов Янис Рейрс (Новое единство) передал в Сейм государственный бюджет на 2022 год, законопроект традиционно будет рассмотрен в парламенте, сообщает агентство LETA.

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Передача портфеля с госбюджетом из Министерства финансов в Сейм - традиция, которая появилась в 1997 году. В этом году портфель передавали уже 24 раза. Традицию лично передавать в Сейм портфель с госбюджетом в 1997 году заложил бывший министр финансов Роберт Зиле, пожертвовавший для этого свой рабочий портфель, когда передавал парламенту бюджет на 1998 год.

В этом году Рейрс отправился в Сейм с новым бюджетным портфелем, который продолжает традицию своего предшественника. В основе идеи нового портфолио - пожелание, напутственные слова, которые не потеряют своей актуальности с годами.

На портфеле изображено заявление Рейниса Каудзите “Будь осторожным в несчастье и еще более осторожным в счастье”. Его повторно произнес бывший премьер-министр Валдис Домбровскис на заседании Сейма по рассмотрению бюджета в 2013 году, указав, что “если из истории не извлекают уроки, она имеет тенденцию повторяться”.Согласно этой жизненной мудрости, Минфин разрабатывает проект бюджета продуманно, взвешенно и ответственно с соблюдением фискальной дисциплины.

Расходы госбюджета в 2022 году составляют 12,406 миллиарда евро, а доходы - 10,663 миллиарда евро. В свою очередь, в первый год, когда портфель был передан в Сейм, сумма расходов составила 1,3 миллиарда латов или примерно 1,8 миллиарда евро.

Представители Минфина сообщили, что Рейрс - единственный министр финансов, который шесть раз передавал портфель с бюджетом в Сейм. Двое бывших министра финансов Латвии передавали портфель по четыре раза - это были Оскарс Спурдзиньш и Андрис Вилкс.

Ранее сообщалось, что правительство во вторник, 12 октября, поддержало законопроект «О государственном бюджете на 2022 год», в котором доходная часть государственного консолидированного бюджета на следующий год запланирована в размере 10,66 миллиарда евро, а расходная часть - в размере 12,4 миллиарда евро.