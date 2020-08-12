Министр финансов раскритиковал изменение тарифов на электроэнергию

При изменении методики расчета тарифов на электроэнергию Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) не оценила нынешнюю ситуацию в экономике и риски, заявил агентству LETA министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство").

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"Сейчас, после вызванных Covid-19 потрясений в экономике, не самый подходящий момент резко менять существующий порядок, что повлияет как на жителей, так и на работу предприятия. Я призываю SPRK объяснить сложившуюся ситуацию и отменить методику, которая не соответствует ситуации и разрабатывалась поспешно", — подчеркнул министр.

В июне этого года SPRK разработал новую методику, и в соответствии с ним оператор высоковольтных сетей Augstsprieguma tīkls изменил систему тарифов и передал комиссии на согласование. Изменение тарифов может повлечь рост сумм в счетах для домохозяйств, а также малых и средних предприятий, заявил председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.

Он пояснил, что планируемые госкомпанией Augstsprieguma tīkls изменения тарифов на передачу электроэнергии могут стать неблагоприятными для клиентов Sadales tīkls, в том числе для домохозяйств и для малых и средних предприятий.

По словам Янсонса, проект новых тарифов Augstsprieguma tīkls означает, что для Sadales tīkls плата за передачу электроэнергии фактически увеличится на 3,6%, а это несколько миллионов евро в год. "Уже до этого 25% тарифа Sadales tīkls для клиентов составляла оплата услуг Augstsprieguma tīkls". Если новые тарифы на передачу электроэнергии будут утверждены, то плата увеличится", — сказал Янсонс.

"В проекте тарифов Augstsprieguma tīkls мы хотели бы видеть снижения тарифа для Sadales tīkls, чтобы не было ситуацией, при которой издержки на содержание инфраструктуры для электроэнергии ложатся на плечи Sadales tīkls. В противном случае хотя бы частично может отмениться снижение тарифов на доставку электроэнергии, которое вступило в силу в январе 2020 года, принесшее выгоду всему обществу", — указал руководитель Sadales tīkls.

С 1 января 2020 года меняющаяся часть тарифа Sadales tīkls снизилась в среднем на 8%, в результате чего сумма счета за электроэнергию для среднестатистического домохозяйства уменьшилась примерно на 5,5%.

Augstsprieguma tīkls планирует с начала 2021 года ввести плату за содержание мощностей для производителей электроэнергии, снизить тарифы на передачу электроэнергии и повысить плату за содержание мощностей по передаче электроэнергии.