Министр финансов рассказал о копеечных пособиях по болезни и безработице

Выплата пособий по болезни в размере пяти центов в день и пособий по безработице в размере семи центов в день - это реальность в Латвии, заявил министр финансов Янис Рейрс в интервью Латвийскому радио.

По его словам, налоговая система в стране должна быть справедливой, а все работающие жители должны участвовать в ней одинаково. "Если договорились, что определенную часть надо платить [государству], то платить должны все", - сказал министр, подчеркнув, что часть дохода жителей вносится в госбюджет для финансирования сфер обороны, внутренних дел, медицины, образования и т.д.

В то же время в Латвии действуют 5-6 облегченных налоговых режимов, позволяющих людям, например, микропредприятиям, платить гораздо меньше налогов по сравнению с учителем с такими же доходами, пояснил Янис Рейрс.

Повышение минимальной зарплаты в стране оборачивается тем, что для оптимизации налогов фирмы снижают работникам трудовую нагрузку, сказал министр.

"При увеличении минимальной зарплаты сразу повышаются число занятых на полставки, четверть ставки, одну восьмую ставки. Это тоже оптимизация налогов. Получается так, что работник не обеспечивает себе минимальное социальное страхование. Истории о пособиях по болезни в пять центов в день и пособиях по безработице в семь центов день - это реальность. Мы не можем этого допускать", - полагает Рейрс.