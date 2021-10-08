Министр финансов Рейрс: не желающим прививаться работникам госсектора следует искать работу в частном секторе

Невакцинированные сотрудники государственных и муниципальных учреждений, если они не захотят привиться, должны искать найти работу в частном секторе, считает министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"). По словам министра, в частном секторе сейчас более 20 000 вакансий.

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"Однако мы должны поддержать тех служащих общественного сектора, которые решили пройти вакцинацию", — сказал Рейрс.

На заседании правительства было уточнено, что требование будет относиться не только непосредственно к работникам государственных и муниципальных учреждений, но и к сотрудникам государственных обществ капитала (предприятий).

Руководство предприятий, находящихся в ведении Министерства сообщения, согласились с тем, что их сотрудники должны показать пример всему обществу. Об этом на заседании правительства сказал министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия). По мнению Линкайтса, в нормативном акте должна быть четкая юридическая формулировка, дающая права работодателю требовать от сотрудников вакцинацию.