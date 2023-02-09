Министр финансов: в бюджет на 2023 год еще могут быть внесены изменения

Возможны изменения в проекте бюджета на 2023 год, когда он попадет на рассмотрение депутатов Сейма, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

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Политик согласился с тем, что не может быть ситуации, когда абсолютно все в восторге от бюджета, и вообще это всегда вопрос политических разногласий.

Ашераденс ожидает, что в Сейме будут обсуждаться несколько вопросов, в том числе финансирование здравоохранения. Однако он подчеркнул, что здравоохранение получило одну из самых щедрых поддержек в проекте бюджета.

В результате обсуждений возможны изменения в проекте бюджета в Сейме, оценил министр, добавив, что депутатам не следует увлекаться голосованием по новым предложениям в проекте бюджета, поскольку каждое новое предложение означало бы отказ от другого.

Кроме того Ашераденс подчеркнул, что министерство финансов готовится пересмотреть все налоги, чтобы убедиться, что они работают эффективно.

После утверждения государственного бюджета на этот год планируется начать работу по совершенствованию налоговой системы.

"Мы собираемся пересмотреть все налоги, чтобы убедиться, что они работают эффективно. Есть всякие скидки, и вносились разные поправки", — сказал министр.

Также планируется работать с предложениями по налоговым изменениям, представленными коалицией и социальными партнерами, которые также будут оценены. Оценку планируется завершить к концу ноября.

Соответственно, некоторые изменения могут вступить в силу и затронуть бюджет 2024 года, но те, которые требуют изменений в законах, будут с 2025 года, сказал Ашераден.

Что касается пересмотра налоговых льгот, политик признал, что существует широкий диапазон поправок в отношении налогов на недвижимость. Правда, самоуправления относятся к этому совсем по-разному. Министр также указал на подоходный налог с предприятий.

"В настоящее время, если сравнивать в регионе и с другими странами-членами Европейского Союза, Латвия собирает наименьшую сумму подоходного налога с предприятий. Так что достаточно вещей, которые можно пересмотреть", — заявил Ашераденс.

Он также повторил, что если какой-то налог будет снижен, то надо будет подумать о повышении в другом месте.