Министр: государство расширит поддержку предпринимателям и работникам

Ввиду быстрого распространения Covid-19 и необходимости усиления мер безопасности формирующие правительство партии на собрании по сотрудничеству коалиции пришли к соглашению о еще большем расширении господдержки предпринимателей и работников в виде пособий за простой и субсидий оборотных средств, сообщил министр экономики Янис Витенбергс.

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В понедельник достигнуто соглашение об отмене отраслевых ограничений в программе субсидирования оборотных средств. Следовательно, субсидии будут доступны всем компаниям, чей оборот в ноябре или декабре снизится как минимум на 20% по сравнению с общим средним оборотом в августе, сентябре и октябре.

Также решено внести ряд существенных изменений в программу пособий за простой. Принимая во внимание рекомендации ряда отраслей, было решено вернуться к первоначальному предложению Минэкономики и снизить квалификационный критерий для получения пособий за простой с 50-процентного падения оборота до 20-процентного.

Также принято решение увеличить размер пособий по простою для плательщиков патентной платы с нынешних 330 евро до 400 евро.

При этом отмечено, что в правилах о предоставлении пособий по простою необходимо уточнить нормы, определяющие максимальный размер поддержки, если человек работает на нескольких работодателей.

"К сожалению, по мере ухудшения эпидемиологической ситуации запреты вступают в силу раньше, чем мы с партнерами по коалиции можем договориться о наилучшем механизме поддержки. Поэтому я рад, что сегодня мы достигли соглашения о еще большем расширении поддержки для всех предприятий, затронутых установленными правительством мерами безопасности для ограничения Covid-19", — подчеркнул Витенбергс.

Минэкономики готовит соответствующие поправки к правилам Кабинета министров, которые будут представлены правительству на завтрашнем заседании.