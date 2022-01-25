Министр: индексация пенсий может произойти раньше, чем в предыдущие годы

В нынешнем году в Латвии индексацию пенсии по возрасту могут провести раньше чем обычно. Об этом рассказал министр благосостояния Гатис Эглитис в интервью Латвийскому радио.

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Рассказывая о планируемых из-за подорожания энергоресурсов мерах поддержки жителей, министр напомнил, что выплаты будут осуществляться до апреля.

Отвечая на вопрос о возможности помочь пенсионерам, проиндексировав пенсии в ближайшее время, а не как обычно - в октябре, Эглитис сказал: "Индексация пенсий в нынешнем году, возможно, произойдёт раньше".

"Следует также помнить, что с 1 июля необлагаемый минимум для пенсий вырастет до 500 евро, что также можно рассматривать как индексацию, поскольку у многих в кошельке будет оставаться больше денег", - напомнил Эглитис.

Как уже сообщалось, во вторник на заседании Кабинета министров будет принято решение об утверждении пакета мер по поддержке населения и предприятий в связи с резким ростом цен на энергоресурсы. Общая сумма нового пакета помощи составляет приблизительно 250 млн евро.

Партнеры по коалиции на прошлой неделе договорились, что поддержка будет предоставлена сроком на четыре месяца - до мая этого года, но отдельные виды поддержки, например, увеличенное жилищное пособие, будут предоставляться до конца года.

Меры краткосрочной поддержки предусматривают, что государство будет полностью компенсировать расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательной закупки (КОЗ), будет введено новое ежемесячное пособие в размере 50 евро на каждого ребенка, в том числе студентов до 24 лет, новое ежемесячное пособие 20 евро для всех пенсионеров, вне зависимости от статуса вакцинации, и людей с ограниченными возможностями.

Коалиция также пришла к соглашению о выплате увеличенного жилищного пособия до конца этого года и компенсации домохозяйствам чрезмерного подорожания теплоснабжения и газового отопления.