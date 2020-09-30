Министр иностранных дел Эстонии в Риге призвал восстановить "балтийский пузырь"

Эстонии, Латвии и Литве следовало бы восстановить так называемый балтийский пузырь, призвал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время своего официального визита в Латвию.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в ходе визита Рейнсалу в Риге встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером парламента Инарой Мурниеце и своим коллегой, министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

На встрече с латвийскими политиками Рейнсалу призвал возродить так называемый балтийский пузырь, то есть договориться о едином подходе стран Балтии к ограничениям и разрешениям на поездки в пределах трех стран в условиях, когда это позволяет эпидемиологическая ситуация. "Защищая здоровье своих людей, мы должны в то же время стараться избежать ситуации, когда почти полностью закрылись границы между тремя нашими странами" — подчеркнул Рейнсалу.

В ходе визита Рейнсалу договорился с руководителями латвийского государства о нескольких новых инициативах. В сфере образования Эстония намерена учредить стипендию исследователям культуры ливов в Ливском институте Латвийского университета. Также Эстония и Латвия учредят премию за вклад в развитие экономического сотрудничества двух стран.

На встрече в Риге шла также речь о планах Латвии стать членом Совета безопасности ООН в период с 2026 по 2027 год. "Эстония приветствует желание Латвии баллотироваться на этот пост и готова поделиться своим опытом", — отметил Рейнсалу.

Обсуждая события в Белоруссии, стороны сошлись во мнении, что решение политического кризиса в этой стране возможно при условии проведения там новых, свободных и честных выборов. "Своим решительным и принципиальным отношением страны Балтии играют важную роль в решении белорусского вопроса. Это наш ближайший сосед, мы как ЕС должны эффективно реагировать на события в Белоруссии, а голос стран Балтии здесь должен иметь особый вес", — подчеркнул Рейнсалу.

По его мнению, ЕС при первой возможности должен ввести санкции, о сути которых уже достигнуты договоренности.

Стороны обсудили также события в Нагорном Карабахе.