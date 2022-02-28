Министр иностранных дел призывает латвийцев покинуть Россию
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С учетом введенных санкций против России, сложностей с выездом и возможным обострением ситуации Министерство иностранных дел (МИД) Латвии призывает жителей страны не отправляться в Россию, сообщил в социальных сетях министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Латвийцев, которые в настоящее время находятся в России, глава МИД призвал как можно быстрее покинуть страну.

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.

Латвийская авиакомпания airBaltic из-за повышенного риска и ограничений отменила рейсы в Россию до конца мая 2022 года.

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