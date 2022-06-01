Министр: коробки для новорожденных нужно дарить не всем, а адресно

Министр благосостояния Гатис Эглитис в программе "Утренняя панорама" на LTV признал, что так называемая коробка для новорожденных может быть конкретным видом помощи для тех, кто в этом больше всего нуждается, а не как универсальная поддержка для всех.

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Политик сообщил, что коробку для новорожденных планируется ввести в следующем году, но пока он не смог назвать месяц, с которого будет введен этот вид поддержки.

Министр признал, что предполагаемая стоимость этой поддержки была "относительно высокой", поэтому, возможно, она должна быть "немного более адресной", а не выдаваться всем.

По словам Эглитиса, все согласны с тем, что такая поддержка необходима, потому что появление ребенка в семье — это всегда большое событие. Поэтому государство должно помогать семьям с новорожденными, т.к. каждый новый житель — это благо.

Напомним, что впервые коробки для новорожденных были введены в Финляндии в 1938 году, где подобный вид государственной помощи получает каждая мама, независимо от ее доходов и семейного положения.

В специальную коробку с набором предметов первой необходимости для младенца входят ползунки, комбинезоны, варежки, подгузники и множество других предметов, необходимых для ухода за малышом.

Подобные коробки для новорожденных выдают также в ряде городов США, Канады, Великобритании, Индии, ЮАР и др.