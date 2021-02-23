Министр культуры на следующей неделе предложит концепцию "безопасной культуры"

Министр культуры Наурис Пунтулис на следующей неделе предложит правительству рассмотреть смягчение ограничений в сфере культуры.

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На заседании правительства и совета по кризисному управлению, которые сегодня обсуждали смягчения в торговле, министр сообщил, что на следующей неделе он предложит концепцию "безопасной культуры".

"В отличие от сферы торговли в сфере культуры есть точные и доказанные данные, что она не способствует заболеваемости", — сказал Пунтулис.

По мнению министра, в ситуации, когда смягчаются ограничения из-за Covid-19 для одной отрасли, нужно считаться с тем, что такие же просьбы и требования последуют от других отраслей, в том числе сферы культуры, деятельность которой полностью прекращена с начала ноября.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал сомнения, что Пунтулису удастся добиться поддержки от остальных министров.