Министр культуры обещает провести всестороннюю оценку здания на ул. Элизабетес

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) пообещал родственникам архитекторов, работавших над зданием на ул. Элизабетес, 2 в Риге, провести его всестороннюю оценку прежде, чем начинать какие-либо работы.

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Советница министра Инга Васильева сообщила, что Пунтулис встретился с родственниками архитекторов, чтобы обсудить решение строить на месте Всемирного торгового центра концертный зал.

Внучка архитектора Яниса Вилциньша Рута Грикмане сказала, что решение снести здание было поспешным. Для неё это был шок. “Для наших семей неприемлемы многие публичные высказывания о виде здания, и его качестве, так как мы помним, с какой заботой архитекторы его создавали”, - заявила Грикмане. Она сообщила, что семьи получили от министра обещание провести оценку здания до начала работ.

Семьи архитекторов получат возможность участвовать в совете общественного надзора, чтобы обеспечить открытое принятие решений. Пунтулис сообщил, что диалог с семьями был открытым, конструктивным и уважительным.

Как уже сообщалось, группа архитекторов попросила Управление национальным культурным наследием присвоить зданию на ул. Элизабетес статус памятника культуры. Они считают это здание ярким примером того, что вопреки “железному занавесу”, советские архитекторы шли в ногу с мировыми тенденциями в архитектуре.