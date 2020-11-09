Министр культуры: переносить постановки и концерты уже некуда, нужно думать о возврате денег зрителям
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Организаторам мероприятий сейчас нужно думать о реальном возврате денег зрителям, заявил министр культуры Наурис Пунтулис в эфире Латвийского телевидения.

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"Если весной мы могли говорить о переносе или отмене концертов, то в настоящий момент нам уже некуда переносить ни концерты, ни театральные постановки. Сейчас нужно говорить о реальном возврате денег зрителям", — пояснил министр.

Он подчеркнул, что правительство уже сегодня приступит к разработке механизмов поддержки, которые планируется утвердить на заседании Кабинета министров во вторник.

Пунтулис подчеркнул, что для ослабленной отрасли культуры чрезвычайное положение не является радостной новостью, но на ситуацию нужно смотреть в контексте всей страны, потому что только так можно победить пандемию.

Министр добавил, что общение с руководителями учреждений культуры происходит ежедневно. В приложении "WhatsApp" создана группа, где стороны обмениваются опытом. Руководители учреждений культуры относятся к сложившейся ситуации с большим пониманием, отметил Пунтулис.

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LETA

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LETA

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