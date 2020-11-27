Министр культуры: Праздник песни жизненно необходим для нации, Covid-19 не сможет его убить

"Новая болезнь Covid-19 не убьет процесс Праздника песни", заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в ходе онлайн-открытия форума "На пути к 150-летию Праздника песни и танца". Как сообщает LETA, Пунтулис отметил, что данное мероприятие "переживало и намного более тяжелые времена — войну и ссылку".

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Причем, как добавил министр, именно в тяжелые времена Праздник песни был "жизненно необходим" как основа существования нации. Пунтулис считает, что и для живущих за рубежом латышей "этот праздник является необходимостью".

Глава Министерства культуры указал, что Праздник песни — "подтверждение тому, что латыши как нация могут быть едины не только в песне, но и в обоюдном содействии".