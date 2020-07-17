Министр культуры: при строительстве концертного зала не обязательно сносить здание ЦК компартии

Решение правительства строить новый концертный зал на ул. Элизабетес, 2, где когда-то находился центральный комитет компартии ЛССР, а позже офисный комплекс "Всемирный торговый центр" (ВТЦ), допускает снос здания, но это не означает, что оно обязательно будет снесено, сказал в передаче "Утренняя панорама" на LTV министр культуры Наурис Пунтулис.

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Министр отметил, что решение правительства поставило точку в многолетней дискуссии, которая началась еще в конце 80-х гг. прошлого века, но новый концертный зал никогда не будет построен, если и дальше будут продолжаться длительные и сложные дискуссии.

По словам Пунтулиса, первоочередная задача — построить концертный зал, а не снести имеющееся здание, так как существует возможность, что проект может быть улучшен, чтобы интегрировать старое здание в новое. Поэтому уже в августе-сентябре состоится пленэр архитекторов, на котором будут обсуждаться лучшие решения по реализации проекта.

"Разумеется, мы будем достаточно широко разъяснять общественности, как и почему реализуется проект, потому что нам не нужно враждебное отношение по этому вопросу", — добавил глава Минкультуры.

Как сообщалось, решение правительства строить концертный на месте ВТЦ вызвало возражения группы архитекторов, которые призвали присвоить этому зданию статус памятника культуры.