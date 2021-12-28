Министр культуры призвал самоуправление Зедельгема с уважением отнестись к памятнику латышским легионерам

Министр культуры Наурис Пунтулис (НА) обратился к бюргермейстеру Зедельгема Аннике Вермелен, чтобы решить вместе решить вопрос памятника "Латвийский улей свободе", отнесясь с уважением к соглашению между музеем оккупации и самоуправлением Зедельгема.

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В письме Пунтулис обращает внимание на то, что памятник на площади Свободы Зедельгема установили по соглашению самоуправления Зедельгема, Латвийского музея оккупации и общества Латвийского музея оккупации. "Улей" посвящен памяти жертв Второй мировой войны и заслуживает уважительного отношения. Об этом агентству LETA рассказала советница министра Инга Васильева.

Министр оценил готовность самоуправления Зедельгема вступить в переговоры с Музеем оккупации. Это особенно значимо, учитывая, что музей оккупации исполняет важную функцию государственного дипломатического протокола — информирует иностранные делегации об истории Латвии периода оккупации.

Памятник, посвященный 12 тысячам латышских военнопленных "Латвийский улей свободе" открыт в Зедельгеме в 2018 году. Создавшие улей пчелы миролюбивы — они сами ни на кого не нападают, но защищают свой улей и свободу, объяснил автор памятника, скульптор Кристапс Гулбис.

Летом в бельгийском городе памятник подвергся публичной критике, прошли акции протеста. Дума Зедельгема обратилась за консультацией к историкам, чтобы определиться с дальнейшей судьбой памятника. Группа из 15 историков признала памятник легионерам Waffen SS неуместным. Эксперты отметили, что установку этого памятника можно было рассматривать как дань уважения нацистскому режиму и оправдание военных преступлений.