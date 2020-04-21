Министр культуры: вряд ли театральный сезон возобновится даже в августе
Foto: DELFI

Прогнозы возобновления культурных мероприятий в Латвии после объявленного из-за Covid-19 чрезвычайного положения не такие радужные, как предполагалось изначально, заявил министр культуры Наурис Пунтулис в интервью телеканалу TV3.

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Политик подчеркнул, что трудно прогнозировать то, как долго придется ограничивать публичные мероприятия, однако уже сейчас ясно, что изначальные прогнозы были слишком оптимистичными. Например, была надежда, что театры смогут возобновить сезон в августе, однако есть вероятность, что это не будет возможно.

Министр подчеркнул, что, если сезон не начнется, не будет притока средств в сферу культуры, и в таком случае нужно будет думать "о радикальных решениях" — увеличении бюджетных дотаций для культурной отрасли.

На вопрос о том, что произойдет с уже купленными билетами, министр пообещал, что "этот вопрос будет разрешен" и "не будет никаких проблем". Он надеется, что люди все же решат использовать билеты для посещения мероприятий в другое время, а не потребуют возврата денег.

Пунтулис отметил, что сейчас идет поиск решений для того, чтобы возобновить культурные мероприятия, например, рассматривается возможность организации мероприятий, за которыми можно будет наблюдать из машин, а также организации телевизионных трансляций.

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Пунтулис также выразил обеспокоенность тем, что многим работникам сферы культуры было отказано в пособиях за простой, а у многих работников эти пособия мизерные.

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