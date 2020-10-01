Министр: лабораториям не хватает персонала для обработки тестов на Covid-19
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Жителям, которые хотят стать тест на Covid-19, надо набраться терпения, поскольку лаборатории жалуются на нехватку персонала, отметила в интервью Латвийскому радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По ее словам, в Латвии ситуация лучше, чем в других европейских странах, где очередь на тестирование надо ждать несколько дней.

Министр призвала не выбирать ближайшие к месту жительства пункты для сдачи биоматериала на тестирование, а искать лаборатории, где меньше нагрузка.

Винькеле также надеется, что лаборатории смогут дольше работать в выходные дни, чтобы обеспечить больший поток пациентов.

В субботу, 3 октября, в Даугавпилсе намерены начать массовое тестирование. Такой метод ранее был применен в Кулдиге при поддержке E. Gulbja laboratorija.

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Даугавпилс Илзе Винькеле
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