Министр: Латвия, Литва и Польша могут закрыть границы с Беларусью

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью. Последние детали такого решения будут согласованы в конце этого месяца в Варшаве, сообщает BNS со ссылкой на слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Неделю назад у меня состоялся разговор с министром внутренних дел Польши. Мы договорились, что сейчас на техническом уровне координируем технические шаги, алгоритмы, как будет выглядеть принятие такого регионального решения, если страны Балтии и Польша будут делать это одновременно, — сказала она журналистам в среду перед заседанием кабинета министров Литвы. — Хочу заверить вас, что мы работаем над этим на техническом уровне и на политическом. На 28 сентября запланирована встреча в Варшаве, где будут присутствовать министры стран Балтии и Польши, и мы выработаем последние штрихи, как должен выглядеть так называемый синхрон".

В Латвии о возможном закрытии границы или отдельных пропускных пунктов пока не сообщалось.

Foto: DELFI.lt

Правительство Литвы уже приняло решение с пятницы закрыть пункты пропуска "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью. После закрытия "Шумскаса" и "Тверячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Беларусью: "Мядининкай", "Лаворишкес", "Райгардас" и "Шальчининкай". "Наша главная задача и цель состоит в том, чтобы на границе было как можно больше пограничников, поскольку там необходимо наибольшее количество сотрудников", — сказала Билотайте.

Решение о временном закрытии двух пунктов было принято "в связи с геополитическими обстоятельствами и для снижения угроз". Речь идет о переброске в Беларусь части наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

По данным Литвы и Польши, в настоящее время в Беларуси находится около 4 000 наемников ЧВК "Вагнер", часть из них — вблизи литовско-польской границы. Глава Службы охраны госграницы Литвы утверждает, что число наемников может достигать 4500.

С весны прошлого года Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Литовские должностные лица предупреждают, что службы Беларуси пытаются завербовать часть выезжающих, используя шантаж и психологическое давление.